Un si grand soleil : Florent s’en va, Virgile dérape, ce qui vous attend mercredi 11 novembre (épisode n°515 en avance)

3.7 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 515 du mercredi 11 novembre, Florent ne sait plus où il en est.



Annonces



Annonces

En effet, Claire s’excuse et lui explique n’avoir couché avec Joshua que deux fois et que depuis c’est fini. Mais Florent ne sait pas s’il pourra lui pardonner…



Annonces



Annonces



Annonces





En fin de journée, quand Claire rentre à l’appartement, elle trouve une lettre de Florent. Il est parti seul pour le week-end.

C’est Sabine qui garde Enzo alors que ce n’était pas son week-end. Elle explique à l’adolescent que le couple de son père avec Claire bat de l’aile… Enzo l’aime bien et espère que ça va s’arranger.



Annonces





De son côté, Virgile se procure armes et matériel d’écoute pour tenter de protéger Elsa dans son projet dangereux. Mais un indic prévient Manu…

Quant à Laetitia, elle consulte Johanna pour tenter une nouvelle fois de faire enlever la garde de Camille à Manu. Florent appelle Manu pour le prévenir.

Rendez-vous mercredi 11 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés