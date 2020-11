Un si grand soleil : Manu dit tout à Camille, Gary a une idée, ce qui vous attend vendredi 27 novembre (épisode n°525 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous souhaitez en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 525 du vendredi 27 novembre, Manu va être contraint de dire toute la vérité à Camille.



En effet, alors que l’adolescente s’est retrouvée face à l’arme de Virgile et qu’elle a vu Elsa blessée, Manu lui raconte tout et lui fait promettre de ne rien dire à personne.



Camille accepte mais lui demande s’il est amoureux d’Elsa pour faire tout ça pour elle… Manu sourit à sa fille en guise de réponse.

Mais même si Camille prétexte une enquête de son père, Laetitia compte bien en profiter pour obtenir sa garde exclusive. Elle contacte une fois de plus son avocate, Johanna, et lui parle d’une opportunité de travail à Singapour. Johanna lui explique qu’elle ne peut pas quitter Montpellier et qu’elle ne peut rien faire pour elle…



Quant à Gary, il peine à trouver l’inspiration pour sa vidéo jusqu’à ce que sa mère, Maryline, lui conseille de s’inspirer de quelque chose qui existe déjà… Gary a alors l’idée de reprendre l’histoire du conte « Un chant de Noël » de Charles Dickens.

Rendez-vous jeudi 26 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

