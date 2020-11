« César Wagner » avec Gil ALMA : le pilote en mode rediffusion ce soir sur France 2

4.2 ( 5 )



« César Wagner » avec Gil ALMA est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Signé Antoine Garceau, ce pilote de série est porté par Gil Alma, Olivia Côte, Soufiane Guerrab, Coralie Russier, Fanny Cottençon, Eric Savin ou bien encore Samuel Labarthe…



Ça vous dit quelque chose ? Normal il a été déjà été diffusé en janvier dernier sur France 2.



« César Wagner » avec Gil ALMA : l’histoire

Pour ceux qui ne l’auraient pas vu, voici l’histoire….

Fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg, le capitaine de police César Wagner prend difficilement ses marques au sein de sa nouvelle équipe. Pour sa première mission, Wagner enquête à contre-courant sur la mort apparemment accidentelle d’une étoile montante du football local. Avec l’aide d’Elise Beaumont, médecin légiste décomplexée, Wagner va tenter de s’imposer au sein de sa brigade. Célibataire endurci, flic au grand cœur, hypocondriaque compulsif, obsédé par les maladies autant que par son boulot, Wagner déstabilise ses interlocuteurs. D’une cité du Neuhof au domicile de la Maire, il mène l’enquête à sa façon.

Un carton d’audience lors de sa première diffusion

Diffusé pour la première fois en janvier 2020, ce téléfilm avait signé un vrai carton d’audience en réunissant 4.87 millions de personnes pour 22.8% de part de marché.

Et la bonne nouvelle du jour est…

Et si France 2 rediffuse le pilote de cette série, ce n’est pas un hasard. Deux épisodes inédits seront proposés les vendredi 4 et 11 décembre prochain. « Sang et eaux » puis « Sombres desseins ».

