Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 11 décembre 2020

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 11 décembre 2020 – Alors que la semaine commence, vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Dans ce cas, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 23 novembre au vendredi 11 décembre 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et on peut vous dire que les trois prochaines semaines s’annoncent particulièrement difficiles pour Manu et Virgile ! Ils vont se démener pour tenter de sauver Elsa et Virgile va prendre de gros risques, qui pourraient bien lui coûter sa place, voir même la garde de Camille !

De son côté, Gary va faire une grosse erreur et se retrouver au fond du trou… Réussira-t-il à rebondir ?



Quant à Lucille, elle va prendre une décision importante pour son avenir. A l’image d’Akim, elle va changer de cap professionnellement et devoir dire au revoir au zoo…

Lundi 23 novembre 2020, épisode 522 : Alors que Christophe voit ses projets de soirée avec Cécile contrariés par une demande inattendue, Florent et Claire essaient de s’oublier mutuellement, mais ça n’est pas si facile…

Mardi 24 novembre 2020, épisode 523 : Tandis que Manu se trouve dans une position de plus en plus délicate, Claire et Elisabeth découvrent qu’elles partagent le même point de vue sur les hommes.

Mercredi 25 novembre 2020, épisode 524 : Tandis que Virgile subit les questions indiscrètes de Vivien, Camille fait une découverte stupéfiante. Pendant ce temps, Alex et Virginie se lancent dans une épreuve qui s’avère plus difficile que prévu.

Jeudi 26 novembre 2020, épisode 525 : Alors que par loyauté pour son père, Camille est obligée de mentir à sa mère. Gary essaie d’entraîner tous ses amis et sa famille dans un nouveau projet aventureux…

Vendredi 27 novembre 2020, épisode 526 : Alors que l’état de santé d’Elsa évolue, Manu prend des risques qui pourraient lui coûter sa carrière. Quant à l’avenir sentimental de Gary, il est bouleversé par une révélation inespérée.

Lundi 30 novembre 2020, épisode 527 : Tandis que Janet et Becker doivent faire face à une situation inhabituelle qui déstabilise leur couple, Claire est confrontée à une violente désillusion.

Mardi 1er décembre 2020, épisode 528 : Alors que l’étau se resserre dangereusement autour d’Elsa, Eliott découvre qu’il a été trahi. Quant à Gary, il vit un véritable drame. Parviendra-t-il à surmonter cette souffrance ?

Mercredi 2 décembre 2020, épisode 529 : Tandis que Camille livre son lourd secret, Manu doit faire face à un odieux chantage. Pendant ce temps, Alain veut changer de vie et se rapproche de Claire.

Jeudi 3 décembre 2020, épisode 530 : Alors que Virgile tente d’aider Elsa malgré le danger, Manu mène un combat qui semble perdu d’avance. Quant à Gary, il se démène pour réparer une erreur qui s’avère dramatique. Arrivera-t-il à corriger le tir ?

Vendredi 4 décembre 2020, épisode 531 : Alors qu’une menace plane sur Virgile, Sabine prend une décision qu’elle risque fort de regretter. Quant à Claire, elle entend faire profiter les autres de son anniversaire.

Lundi 7 décembre 2020, épisode 532 : Tandis que l’anniversaire de Claire ne se termine pas comme prévu, Virgile pense à l’avenir. De son côté, Camille sent bien qu’on lui cache quelque chose.

Mardi 8 décembre 2020, épisode 533 : Tandis que Manu s’inquiète pour Virgile, Janet reçoit une patiente dans un état critique. Quant à Gary, il est au fond du trou. Parviendra-t-il à rebondir ?

Mercredi 9 décembre 2020, épisode 534 : Alors que Lucille s’interroge sur son avenir, l’ambiance est tendue chez les Bastide. Virgile, quant à lui, finira-t-il par craquer ?

Jeudi 10 décembre 2020, épisode 535 : Tandis que Lucille prend son avenir en main malgré ses doutes, Julien doit gérer un sujet délicat. De son côté, Claire tente d’amadouer une patiente un peu spéciale…

Vendredi 11 décembre 2020, épisode 536 : Alors que Claire tente de nouer un lien avec une patiente touchante, Lucille aimerait dire au revoir dans les règles de l’art. Quant à Manu, est-il vraiment prêt à tout pour sa fille ?

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

