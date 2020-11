Audiences TV prime 22 novembre 2020 : « En Eaux Troubles » leader (TF1), carton pour « L’échange » (Arte)

4.8 ( 13 )



Audiences TV prime 22 novembre 2020. Qui est arrivé en tête des audiences de ce dimanche soir ? Et bien c’est TF1 avec la première diffusion en clair du film « En Eaux Troubles ».



Porté par Jason Statham, il a effrayé (ou pas) 4.91 millions d’amateurs de sensations fortes soit 20.6 % des téléspectateurs. Carton sur les cibles jeunes et commerciales avec par exemple 29% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 "En eaux troubles" leader hier soir avec 4.9M de tvsp. Puissant sur cibles avec :

✅ 29% de pda FRDA-50a

✅ 31% de pda 25-49a pic.twitter.com/s3Khz3KuMo — TF1 Pro (@TF1Pro) November 23, 2020



Audiences TV prime 22 novembre 2020 : autres chaînes, autres chiffres

On retrouve ensuite France 3 et sa série « Les enquêtes de Vera ». L’épisode inédit du jour “Pas si propre” a pu compter sur 4 millions de fidèles et 16% de part d’audience moyenne.

Sur France 2 les fans de l’agent 007 ont répondu à l’appel de « Quantum of Solace ». Ce 22ème opus de la franchise porté par Daniel Craig a ainsi réuni 3.71 millions d’inconditionnels (pda 15 %).

Sur M6 le thème de « Zone Interdite » – « Réparer, donner, recycler : ils vivent mieux en gaspillant moins » – a pour sa part intéressé 2.82 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 11.8%

Notez également le carton du film proposé par Arte « L’échange » de Clint Eastwood avec Angelina Jolie et John Malkovich dans les rôles principaux. Il a convaincu 1.75 million de cinéphiles pour 7.5% de part de marché.

