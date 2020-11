Ici tout commence : carton d’audience chez les jeunes !

4.6 ( 17 )



Déjà trois semaines de diffusion pour la nouvelle série quotidienne de TF1 « Ici tout commence« . Et on peut dire que c’est un véritable succès ! Non seulement le feuilleton a remonté l’audience de la case horaire de la chaîne, mais en plus elle cartonne chez les jeunes.



Avec 4 millions de téléspectateurs en moyenne sur la 2ème semaine de diffusion, la série « Ici tout commence » a confirmé son carton d’audience à J+7 avec :

– 27% de PdA sur les femmes de – 50 ans RdA, + 5 points

– 36 % de PdA sur les jeunes de 15-24 ans, + 3 points

– +500.000 téléspectateurs en moyenne

Un record d’audience depuis 6 ans

« Ici tout commence » confirme son succès sur le public jeune avec jusqu’à 40% de pda et un gain de 5 points en moyenne en une semaine sur les 15-24 ans. La série signe ainsi le record sur la cible depuis l’été 2014.



Retrouvez un nouvel épisode de « Ici tout commence » ce lundi soir à 18h30 sur TF1.

