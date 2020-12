5 choses à savoir sur « Supercondriaque » avec Dany Boon et Kad Merad : ce soir sur TF1 (rediffusion)

4.7 ( 16 )

5 choses à savoir sur « Supercondriaque » le film de et avec Dany Boon et Kad Merad proposé par TF1 ce soir en mode rediffusion. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo depuis la fonction direct de MYTF1.



« Supercondriaque » : rappel de l’histoire

Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à des soirées chez lui, l’inscrit sur un site de rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach même sur la manière de séduire et de se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par amour l’amènera à surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu…

5 choses à savoir sur « Supercondriaque »

– C’est le quatrième film en tant que scénariste réalisateur de Dany Boon;

– C’est la seconde collaboration entre Dany Boon et Kad Merad après le triomphe de « Bienvenue chez les Ch’tis »;



– C’est la Hongrie qui a été choisie comme comme lieu de tournage pour simuler le Tcherkistan, ce pays imaginaire d’où sont originaires le médecin Dimitri Zvenka et sa sœur Anna;

– Lors de la sortie du film, Dany Boon a avoué à Télé Star qu’il faisait tout le temps des examens médicaux. Sa source d’inspiration ?

– Gros succès en salles comme à chacune de ses diffusions télé. Du côté des salles obscures le film a amusé 5.3 millions de spectateurs lors de sa sortie en 2014. À la télé, lors de sa dernière diffusion sur TF1, le film avait convaincu 4.8 millions de Français soit 22% du public présent devant son poste de télévision.

« Supercondriaque » : la bande-annonce

Comment ne pas terminer avec les images ? Voici la bande-annonce de votre film telle que proposée par TF1.

« Supercondriaque » avec Dany Boon (Romain Faubert), Kad Merad (Le docteur Dimitri Zvenka), Alice Pol (Anna Zvenka), Jean-Yves Berteloot (Anton Miroslav), Valérie Bonneton (Isabelle)… C’est ce soir dès 21h05 sur TF1.

