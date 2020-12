« Les 12 coups de midi » : Léo éliminé aujourd’hui ? Les deux indices de l’étoile mystérieuse

5 ( 6 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » : Léo éliminé aujourd’hui ? Tout le monde ou presque en parle sur la toile et sur les réseaux sociaux : Léo devrait être éliminé aujourd’hui dans « Les Douze coups de midi ». Et c’est vers 12h40, enfin si l’on se fie aux informations de la page « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » que le règne de Léo devrait prendre fin après 98 participations et 410.591 euros de gains et de cadeaux.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les 12 coups de midi » : Léo éliminé aujourd’hui ? Info ou intox ?

L’élimination de Léo est-elle vraiment pour aujourd’hui ? Est-ce une info ou une intox ? Nous avons la réponse mais nous préférons laisser planer le doute. Sachez toutefois qu’une petite boulette a permis de vérifier (ou pas) cette info. Cela s’est passé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux : quelqu’un a spoilé ce qui allait se passer aujourd’hui, dimanche 6 décembre 2020.

Et si ce message a depuis disparu, certains fans de l’émission n’ont pas manqué de faire des captures d’écran. Cherchez bien, vous trouverez…

Et puis le message publié hier sur Twitter par Jean-Luc Reichmann ne fait qu’entretenir le mystère. « Léo sera-t-il là encore demain ⁉️ … rendez-vous aux #les12coupsdemidi » a écrit Jean-Luc Reichmann. Alors simple coïncidence ? A t-il eu écho de cette rumeur ? S’agit-il d’un buzz orchestré destiné à doper un peu plus encore l’audience du jeu ? Seule certitude : ce n’est pas dans les habitudes de l’animateur du jeu de publier ce type de messages…



Annonces





Dans tous les cas cette élimination devrait faire beaucoup parler. Rappelons que Léo a lui même évoqué son désir de quitter le jeu plus ou moins rapidement afin de pouvoir se concentrer sur ses études.

Notez tout de même qu’à ce jour Léo est le 5ème plus grand maître de midi de tous les temps derrière Éric, Christian, Paul et Véronique.

« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, personne ne sait pour le moment quelle personnalité se cache derrière cette énorme étoile de Noël.

Les indices sont : une bibliothèque (image de fond); ce qui semble être un tabouret de cirque.

Les noms déjà proposés : Le Pape François, Céline Dion, Karine Ferri, Hugues Audray, Plastic Bertrand, Frédéric Diefenthal, Jean-Pierre Pernaut et Carla.

Alors Léo va t-il être éliminé aujourd’hui ? Pour le savoir rendez-vous aujourd’hui pour « Les 12 coups de midi dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés