« 9-1-1 Lone Star » du 3 décembre 2020 : fin de saison ce soir avec les deux derniers épisodes

« 9-1-1 Lone Star » du 3 décembre 2020. Déjà la fin de la saison 1 pour les équipes d'urgence « 9-1-1 Lone Star ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.



« 9-1-1 Lone Star » du 3 décembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Saison 1 – épisode 9 : Père et fils

Owen aide TK à se réconcilier avec son passé afin qu’il puisse revenir sereinement dans l’équipe de la 126. Judd et Grace veillent sur le père assez âgé du premier. Michelle travaille dans un camp pour sans-abri et apprend une nouvelle sur sa sœur qui remet en cause toute l’enquête.

Saison 1 – épisode 10 : Austin, on a un problème !

Une éclipse solaire perturbe toute la ville d’Austin, ce qui nécessite l’intervention des services d’urgence. Michelle et sa mère veulent trouver la meilleure solution pour Iris. TK fait un choix important pour son avenir.



Y’aura t-il une saison 2 ?

La réponse est oui ! La série a été renouvelée pour une saison 2 au printemps dernier. Aux Etats-Unis, elle sera diffusée à partir de janvier 2021.

