Audiences TV prime 2 décembre 2020 : « Le Meilleur Pâtissier » en tête, beau succès pour Arte avec « Petite fille »

Audiences TV prime 2 décembre 2020. Qui a remporté la bataille des audiences de ce mercredi soir ? Et bien c’est M6 avec « Le Meilleur Pâtissier ». Hier soir le concours a régalé 3.05 millions de gourmands pour la spéciale « Riche comme Crémus ».



La part de marché atteint 15.4% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). Un numéro qui a permis d’accueillir Jean-François Piège et au terme duquel Florian a été éliminé.

Audiences TV prime 2 décembre 2020 : autres chiffres

On retrouve ensuite TF1 et la suite de la nouvelle saison inédite de « New Amsterdam ». Les deux épisodes proposés hier soir ont pu compter sur 3 millions de fidèles soit 13.3 % des téléspectateurs.



France 2 suit avec la rediffusion du film « L’étudiante et monsieur Henri » porté par Claude Brasseur et Noémie Schmidt. Malgré son statut de rediffusion, il a de nouveau ému 2.72 millions de Français soit 11.9 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant la petite lucarne.

Quant aux magnifiques images proposées par France 3 dans le cadre de son magazine « Des racines et des ailes », elles ont émerveillé hier soir 2.09 millions d’amateurs d’oeuvres d’art (pda 11.4%).

Belle performance également pour Arte avec la rediffusion du film documentaire « Petite fille » de Sébastien Lifshitz vu par 1.37 millions de personnes (5.7% de PDA).

