« Big Five » : un conte de Noël inédit avec Élodie Fontan et Chantal Ladesou, le 25 décembre sur France 2

« Big Five » : un conte de Noël inédit porté par Élodie Fontan et Chantal Ladesou. Diffusion le soir de Noël, à savoir le vendredi 25 décembre 2020 dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV



Dans ce superbe téléfilm l’âme des plus grands animaux sauvages va rencontrer celle de 5 orphelins et leur donner le pouvoir de changer la vie d’une famille !

« Big Five » : histoire, résumé

Dans la réserve Rainbow, en plein cœur de l’Afrique, Catherine et Philippe Raimbaud se vouent corps et âme à la cause animale et gèrent avec passion un sanctuaire qui recueille, réhabilite et protège la faune sauvage. Mais cette terre est menacée par une société mafieuse qui exploite le sol, brûle les forêts, extermine les animaux sans relâche. Soudain, cinq adolescents pas comme les autres, sortis de nulle part, apparaissent à leur porte avec pour mission d’aider le couple. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?

À propos

Tournée dans le cadre de « Cœur Africa 2020 », et plus qu’un conte familial, cet unitaire est l’incarnation de l’engagement de France Télévisions pour l’écologie et la sauvegarde des animaux. Une réserve a été créée aux abords du plateau de tournage pour les animaux de « Big Five », tous rescapés de trafics d’animaux ou victimes de maltraitance. France Télévisions , Mai juin productions et Mediawan ont aussi eu à cœur de soutenir la vie locale par la création d’un puits et d’une école pour le village dans lequel le tournage a eu lieu.



Casting

Chantal Ladesou (Rose), Élodie Fontan (Catherine Raimbaud), Marc Ruchmann (Philippe Raimbaud), Yasmine Lavoine (Sky), David Hecter (Mica), Neige de Maistre (Camille), Talima Cirilli (Tess), Esteban Hernandez-Sanchez (Luis) …

Bande-annonce vidéo

Mais rien de tel que des images, alors en voici la bande-annonce officielle

« Big Five » avec Élodie Fontan et Chantal Ladesou, le vendredi 25 décembre 2020 sur France 2 et France.TV

