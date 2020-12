« Cars 3 » et « Planes 2 » : nouvelle soirée Disney/Pixar sur M6 ce soir

4.8 ( 12 )



Annonces





« Cars 3 » et « Planes 2 » deux films Disney/Pixar™ au programme télé de ce lundi 28 décembre 2020. Et c’est sur M6 que ça se passe à partir de 21h05. Rendez-vous également sur 6Play via sa fonction direct puisqu’aucun replay ne sera ensuite disponible.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Cars 3 » dès 21h05

Et on commence par la première diffusion en clair de « Cars 3 ». Il s’agit bien sûr de la suite des aventures du héros de toute une génération, le célèbre Flash McQueen.

L’histoire : Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours…

Voix françaises : Guillaume Canet, Alice Pol, Gilles Lellouche, Cécile de France, Nicolas Duvauchelle,Samuel Le Bihan



Annonces





Et juste après… « Planes 2 »

Dès 22h55 c’est Dusty et ses amis qui prendront le relais avec la rediffusion du film « Planes 2 ».

L’histoire : Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur est endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à une course… Il se lance alors le défi de devenir pompier du ciel. Il suivra sa formation auprès de l’élite du genre, en charge de la protection du parc national de Piston Peak. Au cours de sa lutte contre le feu, Dusty va apprendre qu’il faut beaucoup de courage et ne jamais baisser les bras pour devenir un vrai héros.

Voix françaises : Fred Testot, Philippe Catoire, Audrey Lamy, Saïd Amadis, Serge Biavan, Gérard Darier, Jean-François Garraud, David Kruger.

Ce soir petits et grands se donnent rendez-vous sur M6 pour « Cars 3 » et « Planes 2 » !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés