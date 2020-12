4.6 ( 16 )



Ce soir sur France 3 « Signoret et Montand, Monroe et Miller : deux couples à Hollywood »… deux couples mythiques sur lesquels on a tout dit et tout écrit, tout lu et tout entendu. D’un côté le duo le plus célèbre du cinéma français, Yves Montand et Simone Signoret; de l’autre le dramaturge Arthur Miller et la star des stars Marilyn Monroe.



Et pourtant ! Jamais encore on n’avait raconté ensemble le destin de ces deux couples que tout devait rapprocher et que l’adultère allait déchirer. Ils pensaient tous les quatre qu’un monde meilleur était possible. Mais les sunlights d’Hollywood vont avoir raison de leurs idéaux…

Une histoire glamour et romanesque, tragique et politique.

Ce soir sur France 3 « Signoret et Montand, Monroe et Miller : deux couples à Hollywood » : demandez le programme

Janvier 1960, les deux couples Montand-Signoret et Miller-Monroe sont au firmament de leur art. Yves Montand vient de triompher sur les plus grandes scènes américaines et a été choisi par Marilyn pour jouer à ses côtés dans Le Milliardaire ; Simone Signoret s’est distinguée dans Les Chemins de la haute ville et s’apprête bientôt à recevoir un oscar. Arthur Miller est un auteur reconnu pour ses pièces à succès et pour être l’époux de la plus belle femme du monde ; Marilyn Monroe est une star planétaire, à l’apogée de sa beauté et de sa gloire.



Deux couples, quatre étoiles alignées au firmament, qui s’apprêtent à partager leur quotidien à Hollywood. Deux couples qui auraient pu, qui auraient dû se rencontrer beaucoup plus tôt, tant leur histoire s’est tissée en parallèle dans les années 1950, où ils ont subi des deux côtés de l’Atlantique les affres de la guerre froide.

Quelques années plus tôt, les deux Français étaient interdits de séjour en Amérique du fait de leurs sympathies communistes et de leur voyage à Moscou ; Arthur Miller, menacé par la chasse aux sorcières, ne parvenait pas à obtenir un visa pour quitter les États-Unis, et Marilyn était surveillée par le FBI.

Tout va changer à la fin des années cinquante. Joseph McCarthy est mort, la chasse aux sorcières est terminée. Ou presque… Simone Signoret triomphe dans Room at the Top, les relations entre l’URSS et les USA connaissent un relatif dégel.

En ce mois de janvier 1960, leur avenir semble radieux… Ils ne le savent pas encore, mais la machine hollywoodienne va briser leur rêve… et le transformer en cauchemar.

Jamais encore on n’avait raconté ensemble le destin de ces deux couples que tout devait rapprocher et que l’adultère allait déchirer…. 📺 « Signoret et Montand, Monroe et Miller : deux couples à Hollywood », c'est lundi à 21.05 pic.twitter.com/LNRxVKQoQG — France 3 (@France3tv) December 6, 2020

Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

Un film écrit par Patrick Glâtre et Sylvain Bergère, réalisé par Sylvain Bergère et commenté par Gérard Miller. Une production Cinétévé, avec la participation de France Télévisions et du CNC.

