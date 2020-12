« Un bébé pour Noël » avec Laëtitia Milot, ce soir sur TF1 (rediffusion)

4.7 ( 16 )



« Un bébé pour Noël » avec Laëtitia Milot, Alexis Loret, Maud Baecker, Arnaud Binard, Bartholomew Boutellis ou bien encore Emilie Hantz… C’est ce soir sur TF1. Un téléfilm que vous avez découvert une première fois en décembre 2018.



Pour le voir ou le revoir, rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

« Un bébé pour Noël » avec Laëtitia Milot : rappel de l’histoire

Victime d’une mauvaise chute, Noémie se réveille dans une chambre d’hôpital à quelques jours de Noël. Elle découvre simultanément qu’elle a passé six mois dans le coma… et qu’elle est enceinte. La situation est d’autant plus stressante qu’elle ignore qui peut être le père de l’enfant : Olivier, son fiancé, avec lequel elle s’est disputée la semaine précédent son accident, ou Yann, son ex, dans les bras duquel elle est retombée par dépit la même semaine ? Il ne faudra rien de moins que la magie de Noël pour que Noémie trouve l’amour et le père idéal pour son enfant..



Le saviez-vous ?

– Laëtitia Milot était enceinte de 7 mois lors du tournage. « J’ai tourné avec de vraies sensations de future maman et ressenti des émotions très différentes. Vivre cette expérience fut magique. Ce tournage restera gravé à jamais dans ma mémoire » a déclaré l’actrice en 2018 à TF1 lors de la promo.

– Lors de sa première diffusion en clair, c’était il y a deux ans, le téléfilm s’était placé en tête des audiences en réunissant 4.8 millions de téléspectateurs pour 21% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus) et 28% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences prime 10 décembre 2018 : TF1 en tête avec « Un bébé pour Noël » devant France 2 « Les rivières pourpres » https://t.co/SYgQR6XWjt #TéléMédias #audiences #France2 #TF1 pic.twitter.com/x07qAvl0uW — Stars Actu (@starsactu) December 11, 2018

Qu’en sera t-il ce soir ? En attendant retrouvez « Un bébé pour Noël » ce soir sur TF1.

