« Lego Masters » avec Éric Antoine : dès le 23 décembre 2020 sur M6

« Lego Masters » avec Éric Antoine débarque le 23 décembre 2020 sur M6 et 6PLAY. « Lego Masters » c’est le plus spectaculaire, créatif et innovant des concours de jeu de construction.



« Lego Masters » avec Éric Antoine : présentation

Que construiriez-vous si vous aviez accès à plus de 2.5 millions de briques ? Pour la première fois, l’événement Lego Masters arrive en France. 8 équipes de 2 candidats vont s’affronter dans une compétition conviviale, en construisant de spectaculaires créations en briques. “Lego Masters” va ainsi réunir petits et grands devant la réalisation de fresques impressionnantes, où se mêleront créativité, imaginaire, stress, mais aussi émerveillement et humour.

À l’issue de chaque épreuve sur un thème donné, les candidats seront jugés par un jury d’experts. Au final, une seule équipe remportera le trophée et le titre de Lego Master.



Le saviez-vous ?

Lancé en 2017 sur Channel 4 en Angleterre, le format est aujourd’hui un grand succès à l’international avec notamment des adaptations aux Etats-Unis, en Australie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Colombie, au Chili…

