Demain nous appartient spoiler : Rémy à nouveau suspecté (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Tony Janval n’a pas avoué l’intégralité des homejackings, la police va à nouveau suspecter Rémy dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Karim va commencer à croire que Rémy est bien l’agresseur de Timothée et Lou !



Georges a quand même du mal à se faire à l’idée que son ami et colocataire ait pu faire ça…



Sur les 8 homejackings dont il était accusé, Tony Jeanval n’en a reconnu que 6, niant ainsi s’être attaqué aux Brunet et à Rémy. Si la piste d’un second cambrioleur est envisagée par Karim, un élément le tracasse. La fortune de Brunet est de notoriété publique mais pourquoi cibler une victime comme Rémy, un infirmier vivant en colocation ? Quelque chose cloche dans cette histoire et Georges finit par le reconnaitre.

Demain nous appartient spoiler Rémy à nouveau suspecté



