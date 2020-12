Un si grand soleil : Manu piège Laetitia, Elisabeth se rapproche d’Alain, ce qui vous attend mercredi 16 décembre (épisode n°538 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend mercredi soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 538 du mercredi 16 décembre, Manu va finalement décider de piéger Laetitia !



En effet, alors qu’Elsa lui a fait promettre de se battre pour sa fille, Manu décide finalement de piéger la mère de Camille…



Un client qui dîner avec Laetitia met discrètement 15 grammes de cocaïne dans son sac. Il envoie ensuite un sms à Manu pour le prévenir, il n’a plus qu’à appeler ses collègues pour que la police l’arrête.

A l’hôpital, Kira a réussi à se défendre grâce aux ciseaux qu’elle avait volé. Elle les a planté dans la cuisse de Hassan, qui en s’enfuyant a finalement été rattrapé par Valentin, Manu et Alex. Au commissariat, il a balancé Virgile et même affirmé que Manu faisait du business avec lui… Becker interroge Manu, qui nie tout en bloc. Il informe ensuite Elsa qu’elle est hors de danger mais qu’elle doit quand même partir. Il affirme que cette fois ils se perdront pas de vue.



Becker apprend qu’il va recevoir une médaille pour ses 20 ans de carrière mais ça ne semble pas l’enchanter… Quant à Elisabeth, sur conseil de Claire, elle donne une seconde chance à Alain. Ils vont boire un café et ça finit en dîner au champagne…

Rendez-vous mercredi 16 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

