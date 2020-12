Ici tout commence : l’acte désespéré de Célia et Jérémy, ce qui vous attend mercredi 16 décembre (épisode n°33 en avance)

4.6 ( 12 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan du feuilleton « Ici tout commence » et déjà impatient de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 33 du mercredi 16 décembre, Jérémy et Célia vont prendre une terrible décision !



En effet, ils sont amoureux et terriblement mal depuis qu’ils ont appris qu’ils ont le même père.



Résultat, Célia et Jérémy décident de se suicider ensemble ! Vincent et Clotilde les retrouvent inconscients dans une barque et appellent les secours…

De son côté, Rose est toujours remontée contre son père. Elle informe Auguste qu’elle est déçue de lui, encore une fois, et qu’elle ne veut plus rédiger ses mémoires car il n’est pas intègre.



Lors d’un cours d’Auguste sur le transmission d’émotions à travers un plat, Salomé cuisine un plat en hommage à sa rencontre avec Maxime. Il est touché mais va la voir pour lui dire qu’il ne comprend quel message elle voulait faire passer. Salomé lui explique qu’il s’agissait d’un adieu à leur histoire et Maxime lui reproche de jouer avec ses sentiments…

Plus tard, Maxime retrouve Hortense et ils s’embrassent. Maxime est honnête, il lui dit qu’il pense toujours à son ex et Hortense lui laisse le temps de faire son deuil.

Rendez-vous mercredi 16 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

