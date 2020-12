Demain nous appartient spoilers : une arrivée, l’enquête se complique, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 14 au 18 décembre)

4.7 ( 13 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 décembre 2020 – Comme tous les samedis, on propose aux fans de la série quotidienne « Demain nous appartient » de lire un aperçu ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que Chloé va être sous le choc après l’agression dont elle a été victime…



Alex s’en veut de ne pas avoir été là et il s’inquiète pour Chloé. De quoi éveiller la jalousie de Flore, qui a bien peur de le perdre… Et la police piétine. Elle pense avoir trouvé le homejacker mais en réalité c’est beaucoup plus complexe ! Victor croit toujours que c’est Rémy et même Noor va recommencer à le soupçonner…

De son côté, Bart recrute quelqu’un pour l’aider au Little Spoon car seul, il ne s’en sort plus.



Un nouveau fait son arrivée à Sète, il s’agit de Franck, le frère de Morgane.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 14 au 18 décembre 2020

Lundi 14 décembre (épisode 817) : Quand un drame s’abat sur Chloé, Alex se sent coupable de ne pas avoir été là pour la protéger. Alors que la police avance sur l’enquête qui pourrait rétablir la paix à Sète, Victor reste décidé à faire justice lui-même. Depuis le départ de Maxime et de Gabin, Bart ne s’en sort plus au Little Spoon. Il fait alors une nouvelle rencontre qui pourrait tout arranger. Charlie reçoit sa convocation pour le tribunal et n’arrive pas à faire face à ses responsabilités. Heureusement, quelqu’un semble prêt à tout pour lui venir en aide.

Mardi 15 décembre (épisode 818) : La police trouve une piste qui pourrait permettre de garantir à nouveau la sécurité des Sétois. Mais Victor n’est toujours pas convaincu… De son côté, Alex fait de son mieux pour montrer à sa famille qu’il tient toujours à elle. La relation entre Bart et sa nouvelle recrue s’avère plus compliquée que prévue. Luke refuse catégoriquement d’aider sa sœur à s’en sortir et celle-ci souffre de cet abandon. Heureusement, l’un de ses camarades continue de lui apporter un soutien inconditionnel.

Mercredi 16 décembre (épisode 819) : L’affaire qui secoue Sète depuis déjà plusieurs jours s’avère être beaucoup plus complexe que prévu. Karim et son équipe sont pris entre deux feux. Chloé a du mal à se remettre de ce qui lui est arrivé. Même quand il s’agit de venir en aide à Solenne, Ben et Sacha ne parviennent pas à s’entendre. Leurs disputes incessantes commencent à lasser Clémentine. Devant le lycée, Sandrine est surprise de voir Morgane en compagnie d’un bel inconnu. Bien que les rapports soient loin d’être ambigus entre sa compagne et ce nouveau venu, Sandrine ne l’apprécie pas pour autant.

Jeudi 17 décembre (épisode 820) : Alors que la police n’a toujours pas réussi à élucider son enquête, Alex s’inquiète toujours pour la sécurité de Chloé, ce qui éveille la jalousie de Flore. Noor a des soupçons sur Rémy. Les rapports entre Sacha et Ben sont de plus en plus tendus, malgré les efforts conjugués de Solenne et Clémentine. Le bel homme nouvellement débarqué à Sète continue d’agacer Sandrine. Mais le reste de sa famille est loin d’être de son avis.

Vendredi 18 décembre (épisode 821) : L’attitude de Victor inquiète Lou : il semble prêt à tout pour régler par lui-même l’affaire qui occupe déjà la police. Flore commence à craindre que les choses ne finissent mal pour elle. Sacha prend une décision radicale vis-à-vis de Ben. Accablée, Solenne pose un ultimatum à sa famille. Installée au Spoon avec Anne-Marie, Victoire rencontre le séduisant jeune homme dont l’arrivée à Sète déconcerte tant Sandrine. Elle n’est pas au bout de ses surprises…

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 7 au 11 décembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

