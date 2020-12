EXCLU Plus belle la vie : Samia renonce à se marier, Mazelle en prison (infos PBLV)

4.5 ( 47 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 25 décembre On est samedi, et si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie », vous devez avoir hâte de savoir ce qui vous attend. Si tel est le cas, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Mazelle va finir en prison !

En effet, la police réussit à obtenir ses aveux tandis qu’Andrès est dans la nature. La police recherche activement Pavel et décide d’utiliser le mariage de sa fille, Irina, avec Jean-Paul.



De son côté, au moment de son mariage, Samia comprend qu’elle aime toujours Jean-Paul et renonce à épouser Hadrien ! Elle dit non et prend la fuite… Samia finit par rejoindre Hadrien pour des explications, elle lui explique qu’elle ne l’aime pas et lui brise le coeur…

Et alors que Samia s’apprête à rejoindre Jean-Paul à son mariage, la police monte sa souricière. Le Pope demande à Abdel et Léa de ne pas prévenir Jean-Paul que Samia a dit non à son union avec Hadrien…

De leur côté, Claire et Léo s’avouent enfin leur amour et décident de passer le réveillon du 31 tous les deux.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 14 décembre sur France 3

Andrès confronte indirectement Luna en traduisant sa colère dans la tirade qu’il récite. Il la questionne sur sa vie sentimentale mais Luna n’avoue rien. Claire et Mila répète le modus operandi de l’évasion. De son côté, Mazelle apprend par Minkovsky que Luna dirige le spectacle de la prison. Intrigué, il est partant pour assister à la représentation. Mouss finit par lâcher à Stan que Mila va le faire évader, et Stan qui veut savoir tous les détails lui propose même son aide…

Boher se fait piéger et enfermer par ses collègues dans le fourgon avec une strip-teaseuse. Quand il en sort, il tombe nez à nez avec le Pope. Ce dernier ne dira rien à Irina mais en échange Boher aura un gage. Le soir, Boher termine complètement ivre avec Hadrien et les langues se délient…

Yolande se sent bien quand elle aide Mirta. Jimmy Moon présente Yvonne au duo, qui est censée les stimuler, mais qui arrive à mettre Mirta mal à l’aise…

