« La magie de Noël à Disneyland : les plus grands secrets enfin révélés » : ce mardi 20 décembre sur C8

« La magie de Noël à Disneyland : les plus grands secrets enfin révélés » c’est ce mardi soir, 20 décembre 2022, en rediffusion sur C8. La magie de Noël et la magie Disney ne feront plus qu’un en cette soirée de vacances. Un documentaire présenté par Lorie Pester et qui devrait ravir petits et grands.







A suivre dès 21h05 sur C8 ou en replay et streaming vidéo sur MYCANAL.







« La magie de Noël à Disneyland : les plus grands secrets enfin révélés »

Après le succès du premier épisode, C8 vous révèle tous les secrets du monde magique de Disney. Grâce à Lorie Pester, la voix française de la Fée clochette, pénétrez dans les coulisses de Noël à Disneyland et plongez au cœur de la plus grande machine à rêves du monde !

Pourquoi le château de la Belle au bois dormant est-il le monument le plus visité de France ? Saviez-vous que la Reine des Neiges a failli ne jamais voir le jour ? Quelles princesses ont véritablement existé ? Pourquoi l’ourson Winnie est-il interdit en Chine ? Pourquoi Mickey n’a-t-il que 4 doigts ? Quel personnage a été inspiré par un célèbre Drag Queen ? Quelle chanteuse a vu sa carrière exploser grâce à un célèbre dessin animé ?



Depuis Disneyland Paris, Lorie Pester nous emmène à la découverte de l’incroyable univers crée par Walt Disney… Magie de Noël, château flambant neuf, nouvelle parade, nouveaux chars, nous vous révélerons en exclusivité les coulisses de Noël à Disneyland et tous les secrets des nouveaux dessins animés

Tous les secrets du monde magique de Disneyland Paris c’est ce mardi soir sur C8 et MYCANAL.

