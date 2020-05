Camille Combal quitte Virgin Radio !

5 ( 3 )



Il en était question depuis déjà quelques saisons mais à chaque fois il finissait par prolonger. Mais cette fois pour Camille Combal, Virgin Radio c’est bel et bien terminé !

L’animateur a annoncé ce dimanche sur les réseaux sociaux qu’il arrêtait le Virgin Tonic, matinale de Virgin Radio qu’il présentait depuis août 2014.



« This is the end!! Rien aurait été possible sans vous!!! 🙏🏻 Merci pour ces 6 années merveilleuses de radio » a-t-il écrit sur son compte Instagram.

A la tête de « Danse avec les Stars », « Qui veut gagner des millions ? », « Mask Singer » ou encore « Plan C » sur TF1, reste à savoir si Camille Combal va désormais se consacrer à la télévision ou s’il va arriver sur une radio concurrente.



