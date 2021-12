5 ( 3 )

« District Z : Reloaded » : l’équipe de ce soir, samedi 18 décembre 2021. Après un retour quelque peu difficile il y a 15 jours de cela, « District Z » vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour un numéro inédit de « District Z : Reloaded ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 puis en replay sur MYTF1 durant 7 Jours. Comme vous le savez, cette année l’aventure est montée d’un cran….







Publicité











Publicité





« District Z : Reloaded » : l’équipe de ce soir, samedi 18 décembre 2021

Pour ce deuxième numéro ce sont Baptiste Lecaplain, Bruno Sanches, Inès Vandamme, Maxine Eouzan et Monsieur Poulpe qui pénétreront dans le « District Z : Reloaded ». Ils joueront pour l’association » un pas en avant « .

Derrière les portes du District Z se trouve une zone interdite, où continue de régner en maître le Professeur Z.

Chaque soir, ce scientifique fortuné autorise cinq courageux candidats à pénétrer sur son territoire afin de braquer sa chambre forte et repartir au petit matin avec une partie de sa fortune…



Publicité





Cette année, avec 11 épreuves différentes, de nouveaux décors des zombies plus nombreux mais aussi plus agressifs et Professeur Z plus impitoyable que jamais, l’aventure « District Z : Reloaded » s’annonce plus compliquée que jamais.

Vidéo

En attendant de découvrir ce deuxième numéro, voici une petite vidéo dont l’objectif est de nous montrer ce que peut bien faire le célèbre Majordome de « District Z : Reloaded »pendant son temps libre ….

#DistrictZ Reloaded

Que fait le Majordome pendant son temps libre dans le District Z ?🧟‍♂️

Il analyse vos cauchemars les plus effrayants😱

Si vous avez déjà fait un mauvais rêve avec des 🕷, vous allez enfin comprendre pourquoi ⤵️ RDV samedi pour District Z Reloaded 🔥 pic.twitter.com/cS12GyjKKH — District Z (@DistrictZ) December 14, 2021

« District Z : Reloaded » revient ce soir sur TF1. Serez-vous plus nombreux que lors du premier numéro ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note