Ici tout commence : Auguste cache un lourd secret, Salomé quitte Maxime, ce qui vous attend jeudi 10 décembre (épisode n°29 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – On peut dire que vous n’êtes pas au bout de vos surprises dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » 8 En effet, si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 29 du jeudi 10 décembre, vous allez découvrir le lourd secret que cachent Auguste et Vincent !



En effet, Auguste va aller parler à Vincent…



Auguste rappelle à Vincent que s’il a quitté Clotilde du jour au lendemain il y a 20 ans, c’est parce qu’il lui avait donné de l’argent pour qu’il laisse sa fille tranquille ! C’est donc à cause de son père que Clotilde a été malheureuse et qu’elle a élevé Jérémy sans Vincent.

De son côté, Guillaume devient fou et quand il voit Vincent à l’institut, ils en viennent aux mains ! Célia les voit et ne comprend plus rien… Totalement perdue, elle parle à Jérémy et lui confie se sentir bien seule. Jérémy lui assure être là pour elle.



Quant à Rose, elle parle à Célia et comprend que son père est mêlé à cette histoire. Elle interroge Auguste et menace de révéler son chantage à Jérémy…

Hortense parle avec Maxime et comprend qu’il est malheureux. Elle confie ensuite à Eliott que Maxime est amoureux d’une fille qui me mène en bateau et qu’il est prisonnier de cette relation toxique. Salomé les entend… Elle décide d’aller voir Maxime pour rompre. Elle lui annonce qu’elle choisit d’élever son bébé avec Louis !

Rendez-vous jeudi 10 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

