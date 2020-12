Plus belle la vie en avance : Sabrina apprend la mort de Stan (vidéo PBLV épisode n°4173)

5 ( 3 )



C’est une terrible nouvelle qu’apprend Sabrina mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, alors que le plan d’évasion de Mouss a mal tourné la veille, Sabrina apprend que Stan est mort !



Au petit matin à la coloc, Nathan est avec Sabrina quand il entend parler de l’évasion de Mouss à la radio…



Mila fait mine de ne pas comprendre et affirme qu’il est impossible que Mouss se soit évadé en fauteuil… Sabrina reste silencieuse alors que Nathan s’inquiète pour Luna.

Quand Nathan s’en va pour appeler la police, Sabrina et Mila se retrouvent seules. Sabrina lui demande où est passé Stan, Mila lui annonce sans ménagement qu’il est mort !



Un extrait de l’épisode de PBLV 4173 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4173 du 16 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

