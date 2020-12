Ici tout commence en avance : Auguste conseille Clotilde (résumé + vidéo épisode 27 du 8 décembre 2020)

4.9 ( 9 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 27 du mardi 8 décembre 2020 – Clotilde se confie à son père ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle lui raconte tout au sujet de son mensonge sur Vincent et Jérémy… Et Auguste lui conseille de ne surtout pas dire la vérité !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 27

Complètement aux abois, Clotilde s’est confiée à son père. Auguste lui reproche d’avoir entretenu un mensonge aussi grave pendant 20 ans. Au bord de la crise de nerfs, Clotilde juge qu’elle ferait mieux d’avouer toute la vérité. Auguste le lui déconseille car il a une idée derrière la tête.

De retour à la maison, Guillaume est troublé par les révélations de Jérémy. Désespérée, Clotilde demande l’aide d’Auguste pour protéger son secret. L’enthousiasme de Louis et Claire met Salomé sous pression. Elle sait qu’elle doit rapidement prendre une décision et demande conseil à Constance et Maxime. Pour revenir à l’institut, Teyssier menace Auguste de révéler ses secrets et fait une proposition audacieuse à Marta.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 27 du 8 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

