Demain nous appartient en avance : Timothée à l’hôpital (résumé + vidéo épisode 813 DNA du 8 décembre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 813 du mardi 8 décembre 2020 – Après l’agression dont il a été victime hier soir avec Lou, aujourd’hui Timothée est hospitalisé dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Timothée a le bras cassé et est sous le choc de ce qu’il a vécu… La police a bien du mal à l’interroger.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 813

En s’introduisant chez Victor Brunet, le home-jacker a violemment agressé Lou et Timothée. Le jeune garçon se retrouve hospitalisé avec le bras cassé. Très secoué, Timothée botte en touche lorsqu’il s’agit de répondre aux questions du capitaine Saeed. Il n’est pas encore prêt à revivre ce traumatisme…

Les Sétois ne se sentent plus en sécurité nulle part. Soraya et Rémy pensent de plus en plus à prendre un nouveau départ loin de la petite ville. Judith révèle à Jeanne la pathologie dont souffre Alex. Celle-ci fait de son mieux pour venir en aide à son fils. Solenne a des idées noires. Bouleversé, Ben se montre inventif pour lui remonter le moral…



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 813 du 8 décembre

