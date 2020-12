Plus belle la vie : ce soir, Samia amoureuse de Jean-Paul ? (résumé + vidéo épisode 4167 PBLV du 8 décembre 2020)

4.9 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4167 du mardi 8 décembre 2020 – Et si Samia était toujours amoureuse de Jean-Paul dans votre série marseillaise « Plus belle la vie » ? En effet, ce soir Samia va se confier à Estelle au sujet de son ex-mari et la page ne semble décidément pas tournée…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4167

Le plan commence à prendre forme et Claire pense pouvoir récupérer le badge de Rousset. En prison, Mouss est protégé par Catano pendant que Stan essaie d’apprivoiser Pavel. De son côté, Luna n’arrive pas à sortir Andrès de sa tête, même quand elle est avec Bertrand. Claire va s’occuper du fils autiste de Rousset mais ce dernier, très protecteur, se méfie. Rousset finit par prendre Claire à l’essai. Le plan est en marche…



Irina n’est pas ravie que Boher ait planté le Pope la veille mais il va se rattraper. Estelle n’est pas dupe et pense que la situation entre Boher et Samia n’est pas claire. Samia qui veut peut-être se rassurer sur son couple, rentre dans un jeu coquin avec Hadrien. De son côté, Léa conseille à Boher de ne pas se prendre la tête…

Le test commence, chaque dessin ramène Yolande à Jocelyn et Mirta, à sa déprime. Si les résultats indiquent que Yolande est en deuil, ceux de Mirta indiquent qu’elle a lâché prise sur la vie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4167 du 8 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

