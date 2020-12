Plus belle la vie : ce soir, Patrick enquête sur Mazelle (résumé + vidéo épisode 4178 PBLV du 23 décembre 2020)

4.8 ( 10 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4178 du mercredi 23 décembre 2020 – Patrick va demander à pouvoir enquêter sur Mazelle ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Revel lui donne l’autorisation d’y aller discrètement alors que de son côté, Mazelle demande à Syd de tuer Mouss…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul dit non à Irina et à Samia, Léo quitte la police, un retour (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4178

Patrick doute de Mazelle et demande à Revel d’enquêter discrètement sur lui. Mazelle est furieux que Syd n’ait pas encore retrouvé Mouss mais il a une idée derrière la tête. De son côté, Mila s’est introduite dans une bibliothèque et sous un faux prétexte, sympathise avec Eva. Elle finit par lui dire qu’elle est la copine de Mouss et qu’il s’est souvenu d’elle le jour de l’accident. Effectivement, Eva se souvient d’avoir appelé la police mais ne se souvient pas de Mazelle…



Lola et Noé enterrent la hache de guerre, et la prochaine fois si elle a besoin d’aide, Noé sera là. Lola a gagné en maturité quand elle dit à sa mère que son combat ne doit pas avoir de conséquences négatives sur ses proches. Chez les Fedala, Bilal et Nisma n’ont pas l’esprit de Noel…

Léa s’inquiète pour Yolande qui est à son tour victime d’insomnie. Elle décide de prendre les devants et d’aller voir Mirta pour les rabibocher…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4178 du 23 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

