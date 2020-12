Ici tout commence en avance : Clotilde vire Rose (résumé + vidéo épisode 39 du 24 décembre 2020)

4.6 ( 11 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de l’épisode 39 du jeudi 24 décembre 2020 – La guerre se poursuit entre Rose et Clotilde ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Clotilde organise un vote pour la direction de l’institut, elle s’apprête à virer sa soeur, Rose…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 39

A l’institut, un vote des encadrants décidera qui de Clotilde ou Rose reprendra les rennes de l’institut. Et celle qui n’est pas désignée devra quitter l’établissement ! Guillaume reproche à Clotilde d’avoir organisé ce vote la veille de Noël. Et contrairement à elle, il n’est pas certain de sa victoire.

Louis promet à Salomé un avenir radieux. Caroline demande à Antoine de l’aider pour faire plaisir à ses enfants pour Noël, mais c’est une requête risquée pour le proviseur. Quant à Teyssier, invité par Constance et Charlène, il hésite à fêter Noël en famille.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 39 du 24 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

