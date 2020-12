Plus belle la vie : ce soir, Luna fête Noël en prison (résumé + vidéo épisode 4179 PBLV du 24 décembre 2020)

4.6 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4179 du jeudi 24 décembre 2020 – Luna fête Noël en prison ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle est toujours otages des prisonniers, elle organise leur réveillon de Noël !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul dit non à Irina et à Samia, Léo quitte la police, un retour (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4179

Mila est pris au piège et Syd demande à Mouss d’attendre les instructions. Mouss, à l’autre bout du fil, cache son angoisse face à Claire et Léo. Patrick met la pression à Mazelle pour réouvrir l’enquête sur le meurtre de Monique Perrier. Ce dernier, acculé, ordonne à Patrick de ne plus s’occuper de cette affaire. Léo interroge Eva et réussit à avoir une information : le jour de l’accident, Eva a ramassé un petit fragment de clignotant de voiture par terre, qu’elle a toujours en sa possession. De son côté, Luna a fait une surprise aux détenus avec un beau festin de Noel. La stratégie de la police est d’endormir les prisonniers pour mettre fin à la mutinerie demain matin en donnant l’assaut…



Boher utilise une stratégie pour convaincre Irina de passer Noel chez Samia. Elle accepte pour Lucie. Irina est partie chercher Taras, le SDF, et Boher et Samia se rendent ensemble à la poissonnerie. Mais sur la route, ils tombent en panne, ce qui relance des souvenirs, et le rapprochement des ex-époux. Chez Samia, Irina arrive avec Taras, bien décidé à manger gratis ce soir. Taras ne peut pas s’empêcher d’inquiéter Irina et Hadrien sur le gros retard de Samia et Boher…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4179 du 24 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

