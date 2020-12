Ici tout commence en avance : Teyssier s’attaque à Louis (résumé + vidéo épisode 44 du 31 décembre 2020)

5 ( 7 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de l’épisode 44 du jeudi 31 décembre 2020 – Teyssier passe à l’action ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il est convaincu que le testament est un faux et compte bien le prouver ! Il vient voir Louis et n’hésite pas à lui dire ce qu’il pense…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 44

Teyssier essaye d’amadouer Louis pour être réintégré à l’institut, en vain. Louis n’est pas dupe et refuse d’avoir affaire à lui. Teyssier bluffe alors en lui disant qu’il est au courant de ce qu’il a fait avec sa mère au sujet du testament. Et au vu de la réaction de Louis, Teyssier ne peut que jubiler.

Et grâce à l’aide de Charlène, Teyssier détient des preuves des manigances de Claire et Louis. Le chef pâtissier fait chanter mère et fils pour obtenir ce qu’il souhaite. Le soir du réveillon, Hortense tente le tout pour le tout avec Maxime. Antoine accepte de venir en aide à Lisandro pour l’aider à passer du temps avec son fils.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 44 du 31 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

