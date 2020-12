Plus belle la vie : ce soir, le mariage de Samia et Hadrien (résumé + vidéo épisode 4184 PBLV du 31 décembre 2020)

4.7 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4184 du jeudi 31 décembre 2020 – C’est le jour J pour Samia et Hadrien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, après plusieurs semaines à tout préparer, c’est le jour de leur mariage ! Mais rien ne va pas se passer comme prévu…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4184

Hadrien n’a pas compris le message de Samia et a travaillé toute la nuit sur son discours du mariage. Il espère être à la hauteur de la déclaration de sa future femme. Samia est gênée par ce torrent d’amour.



Boher, est quant à lui, toujours angoissé de prononcer à l’église le prénom de Samia. Léa lui a apporté des médicaments pour calmer son stress. Ahmed arrive chez Samia et n’en rate pas une en appelant Hadrien : Jean Paul. Pendant qu’Andrès se prépare et glisse une arme dans sa veste, la sourcière se met en place…

Claire et Léo sont apaisés et vont passer le réveillon ensemble une fois que Claire aura terminé son service au bar. Mouss et Mazelle se croisent une dernière fois. L’accident a bousillé leurs vies à tous les deux et le karma se chargera de Mazelle en prison. De leur côté, Mila, Claire et Luna passent un pacte d’amitié….

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4184 du 31 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

