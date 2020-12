Ici tout commence : Louis est le fils d’Auguste, ce qui vous attend mardi 29 décembre (épisode n°42 en avance)

4.5 ( 11 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 42 du mardi 29 décembre, Rose et Clotilde apprennent que Louis est le frère !



En effet, alors qu’elles viennent voir Claire avec le testament d’Auguste, elle leur révèle que Louis est le fils du chef Armand !



A l’époque où elle est tombée enceinte, Auguste ne voulait pas du bébé et il ne l’a jamais reconnu… Clotilde refuse de croire qu’Auguste et Claire ont eu une histoire, elle est convaincue qu’elle ment et demande un test de paternité. Le ton monte, elle traite Louis de batard, Claire enchaine sur Jérémy et Clotilde gifle Claire !

Louis annonce la nouvelle à Salomé, qui est sous le choc mais comprend mieux tout ce qu’Auguste a fait pour leur mariage.



De son côté, Antoine contacte le notaire mais il ne comprend pas pourquoi Claire a laissé Clotilde organiser le vote et les deux soeurs se déchirer…

Quant à Mehdi, il dit la vérité à Maxime sur sa maladie et il lui parle de son dessert signature.

Rose, plus calme que sa soeur, vient voir Louis. Elle affirme qu’elle aimerait vraiment le connaitre, Louis promet d’y réfléchir. Et alors que Rose cherche un appartement à Sète, Clotilde vient la voir pour s’excuser. Elle affirme que le testament est bidon et qu’elle va le prouver !

Rendez-vous mardi 29 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

