« Justice League » : votre film du dimanche soir sur TF1 (inédit)

« Justice League » est au programme télé de ce dimanche 13 décembre 2020. Et c’est une première diffusion en clair sur TF1 qui vous attend dès 21h05. Possibilité de regarder en streaming depuis le site et/ou l’application MYTF1 via la fonction direct.



Mais la « Justice League », c’est quoi au fait ? Disons que c’est l’équivalent DC Comics des Avengers des studios Marvel… Un film durant lequel plusieurs super-héros doivent unir leur force pour mieux combattre le crime. Parmi eux Batman, Superman, Wonder Woman ou bien encore, Aquaman.

« Justice League » : histoire, résumé, synopsis

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique…

Casting : acteurs et personnages

Ben Affleck ( Batman / Bruce Wayne), Gal Gadot (Wonder Woman / Diana Prince), Jason Momoa (Aquaman / Arthur Curry), Henry Cavill (Superman / Clark Kent), Amy Adams (Loïs Lane)



Le saviez-vous ?

– « Justice League » a été le troisième long métrage tiré de l’univers DC Comics réalisé par Zack Snyder, après Man of Steel et Batman vs Superman (source Allo-Ciné)

– Box-office : joli succès au box-office avec près de 658 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France, le film a convaincu 1 724 136 spectateurs dans les salles obscures.

« Justice League » : la bande-annonce

Comme toujours on termine avec la bande-annonce officielle de votre film

« Justice League » un film de Zack Snyder ce soir sur TF1.

