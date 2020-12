La direction de M6 adresse une mise en garde à C8 après des propos sur Karine le Marchand

4.6 ( 13 )



Annonces





La direction de M6 n’est pas contente de C8 et le fait savoir. Dans un communiqué de presse, la chaîne déplore les propos qui ont été tenus ces derniers temps à l’endroit de la belle Karine le Marchand. Des propos qu’elle qualifie d’injustifiés, qui dépassent selon elle le cadre acceptable et qui ont été tenus dans l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Dans son communiqué, M6 évoque des propos dénigrants tenus depuis plusieurs mois dans l’émission, l’animatrice de « L’amour est dans le pré » étant il vrai devenue un peu la tête de turc de certains chroniqueurs… Et d’insister plus particulièrement sur ceux tenus dans l’émission du mercredi 16 décembre 2020.

La direction de M6 évoque aussi d’autres attaques

Puis de rappeler que Karine le Marchand n’est pas la seule à être victime des agissements des chroniqueurs de TPMP. Et d’évoquer alors les « attaques personnelles infondées » qui ont également visé il y a quelques mois Bernard de la Villardière… des attaques pour lesquelles la chaîne avait déjà fait part de sa désapprobation.

Aujourd’hui M6 condamne fermement ces mises en cause régulières et réitérées et suspend à compter de ce jour toute participation à « Touche pas à mon poste ». La direction indique qu’elle sera extrêmement vigilante quant aux propos tenus contre la chaîne et/ou ses animateurs et qu’elle se réserve le droit d’entamer des poursuites judiciaires contre C8 ou H20 qui produit TPMP.



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés