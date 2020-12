« NCIS » du 18 décembre 2020 : « Au péril de sa vie » votre épisode inédit de ce soir sur M6

4.8 ( 6 )



« NCIS » du 18 décembre 2020 : votre épisode inédit de ce soir sur M6. Ce soir et comme chaque vendredi, M6 poursuit la diffusion de la saison 17 inédite de la série « NCIS », avec au programme un seul épisode inédit suivi de pas moins de cinq rediffusions.



A suivre ce soir dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.



Dans cet épisode, l’équipe du NCIS va aider Ziva à retrouver un ami disparu….

« NCIS » du 18 décembre 2020 : votre épisode de ce soir

Saison 17 – épisode 10 : Au péril de sa vie

Gibbs et l’équipe aident Ziva à accomplir une dernière tâche avant de rejoindre sa fille et Tony : retrouver son ami Adam Eshel, qui a disparu après avoir infiltré le groupe de Mira Sahar Azam…



Et après ?

Dès 21h55 pas moins de 5 épisodes à la suite seront ensuite proposés : deux épisodes de la saison 16, un épisode de la saison 14, deux épisodes de la saison 13.

Saison 16 – épisode 15 : Le mentor

Pendant que Torres doit faire le mentor au NCIS pour trois adolescents lauréats d’un concours, Gibbs, McGee et Bishop enquêtent sur un destroyer en mer après la mort suspecte d’un second maître exemplaire ayant succombé à une overdose…

Saison 16 – épisode 16 : Le mauvais fils

Jimmy Palmer se retrouve tiraillé entre sa famille et son travail lorsque son beau-père, Ed, lui demande son aide après avoir été impliqué dans une enquête en cours…

Saison 14 – épisode 8 : Une femme de cran

Leon Vance prend au sérieux des menaces de mort adressées à une députée du Congrès, Jenna Flemming. Alors que les agents étudient une liste de suspects fournie par l’assistant de la députée, celui-ci est retrouvé mort peu de temps après. L’ancien agent du MI6 Clayton Reeves, tout juste intégré au NCIS pour renforcer l’équipe de Gibbs, participe à l’enquête en cours…

Saison 13 – épisode 2 : Une affaire personnelle

Luis Mitchell, agent de la DEA, demande l’aide du NCIS pour localiser un Marine qui devait fournir des preuves permettant l’inculpation de Benson Long, un trafiquant de drogue recrutant d’anciens soldats. DiNozzo découvre alors que Mitch est le fils d’un agent du NIS lié au passé de Gibbs…

Saison 13 – épisode 3 : Incognito

Un Marine est retrouvé mort dans la ville de Quantico alors qu’il avait sollicité Gibbs sur une enquête quelques heures plus tôt. Pour obtenir des informations sur un couple suspect, McGee et Bishop s’installent dans la maison d’en face en tant que mari et femme…

Le « NCIS » mène l’enquête ce soir sur M6 et 6PLAY.

