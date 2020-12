Stéphane Plaza : 2021, année des nouveautés pour ses magazines immobiliers sur M6

5 ( 4 )

Stéphane Plaza sera bien sûr au rendez-vous de l’an 2021 sur M6. Une nouvelle année pour de nouveaux défis pour ses deux magazines immobiliers.



Au programme notamment :

– Une émission spéciale extérieurs et une spéciale anniversaire pour la 100e de « Recherche Appartement ou Maison »

– Une spéciale « Maison à vendre : Que sont-ils devenus ? »



– Une recherche à 4 mains durant laquelle Stéphane Plaza s’associera à Sandra Viricel pour trouver le bonheur de Marine Lorphelin à Lyon…

Stéphane Plaza sur M6 : les nouveautés 2021 pour ses deux émissions

« Recherche Appartement ou Maison »

– “Recherche Appartement ou Maison” va se mettre au vert ! Un grand terrain, un jardin fleuri, ou juste un petit bout de balcon… bref un espace extérieur, tout le monde en rêve !

À fortiori suite au premier confinement, puisque la demande d’espaces extérieurs a depuis augmenté de près de 40% dans les recherches immobilières ! Une difficulté supplémentaire donc pour les équipes…

– Pour la 100ème un numéro exceptionnel. Pour l’occasion Stéphane va réunir autour de lui son équipe d’experts immobiliers, mais aussi des invités de marque. Depuis sa création en 2006, l’émission connaît toujours un grand succès, et pour fêter cela, la soirée va se dérouler en trois temps, avec une surprise à la clé ! Ce sera aussi l’occasion de revenir sur les débuts de l’animateur, son casting et sa 1ère émission et de découvrir quelques coulisses des tournages avec cette joyeuse équipe. Et avec ses deux acolytes Thibault Chanel et Sandra Viricel, ils se sont attaqués à l’occasion de cette 100ème à des recherches particulièrement difficiles… des doubles recherches ! Dont celle de Fabienne Carat et sa sœur Carole.

Bien d’autres surprises à découvrir…

« Maison à vendre : Que sont-ils devenus ? »

Pour la 1re fois depuis plus de 10 ans, Stéphane Plaza est retourné voir ceux qu’il a aidés dans “Maison à vendre” !

Souvenez-vous, leur bien leur restait sur les bras depuis des mois voire des années… le cauchemar ! Et quand une vente est bloquée, ce sont toujours des rêves et des projets qui partent en fumée… Accompagné de ses architectes d’intérieur, Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux, Stéphane Plaza avait travaillé dur pour débloquer leur situation, et enfin vendre leur maison ou leur appartement.

Mais que sont-ils devenus depuis ? Quelle est leur nouvelle vie ? Ont-ils réussi à lancer leur projet un peu fou ? Où en sont-ils de leur envie de déménagement ? Et cette reconversion professionnelle, ça a marché ?..

Le saviez-vous ?

En 2020, “Recherche Appartement ou Maison” signe un bon bilan en réunissant 11% des 4+, 20% des FRDA-50 et 2.4 millions de téléspectateurs en moyenne (+1pt 4+ / +3pts FRDA-50 vs l’année 2019).

“Maison à vendre” a également été performant cette année en réunissant 11% des 4+, 17% des FRDA-50 et 2.3 millions de téléspectateurs en moyenne.

Deux émissions qui reviendront donc en 2021 avec leur lot de nouveauté sur M6 et 6PLAY.

