« Le diable au coeur » ce soir sur France 2 (inédit)

4.5 ( 10 )



Annonces





« Le diable au coeur » est un téléfilm inédit de Christian Faure qui sera diffusé ce soir sur France 2 dès 21h10. À voir aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au casting Zabou Breitman (Catherine), Yvon Back (Paul), Maxence Danet-Fauvel (Hugo), Félix Lefebvre (Alex), Lula Cotton Frapier (Eve), Elise Tielrooy (Mia).

« Le diable au coeur » est un projet qui met en scène une famille d’aujourd’hui et qui parle du désir, du couple, d’amour, de sexe, d’infidélité mais aussi de la violence à l’oeuvre dans certains quartiers, mais également dans les lycées et les foyers.

« Le diable au coeur » : l’histoire

Catherine Borowiak, la cinquantaine, est directrice d’une agence de liberté conditionnelle.



Annonces





Alors qu’elle est en charge du dossier de Hugo, un jeune homme de vingt ans récemment sorti de prison, elle laisse s’installer entre eux une relation à haut risque…

Elle prend conscience du péril que représente pour sa famille et son mariage sa passion dévastatrice pour ce jeune homme manipulateur et dangereux, elle va prendre tous les risques pour protéger sa maison, son mari et son fils de la menace qu’elle a fait entrer dans leur vie.

Le saviez-vous ?

Maxence Danet-Fauvel et Félix Lefebvre ont été primés lors du festival de Luchon 2020 : Ils ont reçu le prix du meilleur espoir masculin.

« Le diable au coeur » est un projet qui est au fond à l’image de la société française actuelle, de ses peurs, de ses failles, de ses mutations et des lignes de fracture qui la traversent.

À ne manquer sous aucun prétexte ce soir sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés