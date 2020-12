« New Amsterdam » du 9 décembre 2020 : deux épisodes inédits ce soir

4.5 ( 11 )



« New Amsterdam » du 9 décembre 2020. Suite de la saison 2 inédite de votre série médicale « New Amsterdam » ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 9 décembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Au programme les épisodes « Jeu de passe-passe » et « Marchands de mort »

« Jeu de passe-passe » : Suite au désistement d’une amie, Max accepte d’accompagner Alice au théâtre, le soir-même. Todd lance un ultimatum à Max de la part du conseil : soit il supprime avant la fin de la journée un programme coûtant 2 millions de dollars, soit les salaires du personnel ne pourront pas être payés. Max tient énormément à ce programme de suivi postnatal pour les jeunes mères sans papiers. Il décide de trouver d’autres moyens de faire des économies. Bloom passe une mauvaise journée : non seulement personne ne remarque qu’elle n’a plus d’attelle ni de béquille, mais elle découvre sa mère installée dans la salle d’attente des urgences. Kapoor et elle prennent en charge Steph, une mère de famille juive, victime d’une chute.



« Marchands de mort » : Brantley demande à Max de mettre fin à la crise des opioïdes par tous les moyens. Il convoque d’abord les médecins qui en prescrivent trop et les menace de les renvoyer s’ils ne réduisent pas drastiquement les prescriptions. Mais Brantley trouve cela trop timide. Il ferme alors les urgences de New Amsterdam pour que tous les médecins puissent être formés et agréés pour délivrer des traitements de substitution aux consommateurs d’opioïdes, tombés dans la dépendance. Mais ce n’est toujours pas assez pour Brantley. Il réunit alors tous les directeurs des grands hôpitaux de New York pour les exhorter à suivre son exemple : il déchire le contrat qu’il a passé avec le grand laboratoire Nyler car leurs campagnes publicitaires poussent les patients à la consommation en minorant les dangers de la dépendance. Mais personne n’est prêt à suivre Max dans son combat, ils craignent trop les sanctions du laboratoire et les retombées économiques.

Audience : un retour en demi-teinte

« New Amsterdam » ne parvient plus vraiment à affoler les compteurs. La semaine dernière à peine 3 millions de fidèles ont répondu à l’appel des deux épisodes soit 13.3% du public présent devant son poste de télévision. La chaîne s’était ainsi contentée de la seconde place derrière « Le Meilleur Pâtissier » et ses 3.05 millions de téléspectateurs.

Qu’en sera t-il ce soir ?

