Un si grand soleil : Virgile arrêté par la police, Antonin sauve le film, ce qui vous attend mercredi 9 décembre (épisode n°533 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous être impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 533 du mercredi 9 décembre, Virgile est arrêté par la police et mis en examen.



En effet, la police arrive sur les lieux de la fusillade. Kira est hospitalisée d’urgence tandis que Virgile est arrêté.



Virgile explique ce qui s’est passé et que Kira lui a tiré dessus la première. Une version confirmée par le patron du camping, qui a vu la jeune femme tirer sur Virgile. Du coup, Virgile est mis en examen pour détention illégale d’arme à feu mais la légitime défense est retenue. La juge demande à Becker de trouver les preuves de la complicité de Virgile et Elsa…

Alex annonce la nouvelle à Manu au téléphone. Il fonce au commissariat et laisse Elsa seule chez lui. Virgile ne veut pas d’avocat, il est inquiet pour Kira veut de ses nouvelles… A l’hôpital, Janet explique à Clément que la balle est proche du coeur et que l’opération va être délicate.



De son côté, Inès a donné la carte mémoire de Gary à Antonin pour voir s’il pouvait en tirer quelque chose. Sans lui dire, il en a fait une vidéo humoristique qu’il a mis en ligne sur internet ! La vidéo cartonne et fait finalement de la publicité aux Pères Noël de l’espoir, qui recrutent plus de bénévoles. Gary est furieux de voir cette vidéo qui se moque de lui mais il se radoucit quand Inès lui explique que la vidéo cartonne…

Rendez-vous mercredi 9 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

