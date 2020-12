« Le meilleur pâtissier » du 30 décembre 2020 : qui remportera la finale ?

4.9 ( 7 )



« Le meilleur pâtissier » du 30 décembre 2020. Cette fois c’est vraiment la fin. Ce soir sur M6 découvrez l’ultime numéro de la saison 2020 de votre concours gourmand « Le meilleur pâtissier ».



Après 13 semaines de concours, l’odyssée du Meilleur Pâtissier touche à sa fin pour nos 3 finalistes, prêts à conjuguer une dernière fois glamour et gourmandise, pour cette deuxième et ultime soirée de finale sur le thème du cinéma !

« Le meilleur pâtissier » du 30 décembre 2020 : épreuves, recettes

Ce soir, ils ne sont plus que 3 à prétendre au trophée ! Trois pâtissiers qui n’ont plus que deux épreuves pour écrire le plus savoureux épilogue de cette grande finale explosive !

L’ultime défi de Cyril : Le gâteau du générique



Cyril Lignac va lancer à nos 3 pâtissiers amateurs un défi totalement inédit ! Ils vont devoir réaliser le plus célèbre gâteau pâtissier, passé plus de 1 000 fois à la télévision à travers le monde, un véritable emblème : le gâteau du générique du Meilleur Pâtissier ! Le visuel devra être absolument le même, à savoir un entremets au glaçage chocolat recouvert de framboises, mais nos finalistes devront en déterminer les goûts et révéler les secrets qu’il renferme. À eux d’en faire un gâteau d’exception pour faire honneur à ce gâteau mythique du Meilleur Pâtissier !

Dès la fin de cette épreuve, l’un de nos 3 pâtissiers amateurs quittera le concours tandis que les 2 autres se mesureront lors du face-à-face final !

Le saladier d’Elodie explose en pleine épreuve !

La finale de #LMP mercredi à 21.05 pic.twitter.com/mhPLJgWL5u — M6 (@M6) December 28, 2020

Enfin, pour conclure cette finale exceptionnelle en 4 actes, Cyril et Mercotte vont demander à nos 2 finalistes pour le face-à-face final de réaliser en gâteau un chef-d’œuvre du 7e art ! Nos pâtissiers amateurs vont devoir s’inspirer d’un film qui les a particulièrement touchés pour le reproduire en gâteau. À eux de proposer leur version gourmande de leur chef-d’œuvre préféré !

Pour les aider à départager nos deux finalistes, Mercotte et Cyril seront rejoints par l’un des plus grands acteurs de la pâtisserie à l’heure actuelle, François Perret, chef pâtissier d’un célèbre palace parisien, désigné en 2019 Meilleur chef pâtissier de restaurant du monde !

Un nouveau record d’audience ?

La semaine dernière la première partie de la finale a battu un record d’audience réunissant 3.38 millions de gourmands pour une part d’audience moyenne de 15.2 % sur l’ensemble du public. C’est un record d’audience pour le programme depuis 4 ans et surtout une nette place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 28% de pda.

Mais ce soir, après 13 semaines de concours et 37 gâteaux réalisés, nous connaîtrons le nom du grand gagnant. Alors qui conclura la saga du Meilleur Pâtissier 2020 en haut de l’affiche et remportera le trophée et l’édition de son propre livre de recettes ?

