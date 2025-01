Le Meilleur Pâtissier : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 9 janvier)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier gagnant finale du 9 janvier 2025 – Quel pâtissier amateur a remporté la victoire à l’issue de la finale de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cette grande finale, c’est Timothée qui a été sacré gagnant !







Pour cette finale, les pâtissiers amateurs devaient tout d’abord réaliser un vœu en gâteau. José a impressionné Cyril et Mercotte avec son globe terrestre qui tournait !

Les trois finalistes – José, Timothée et Tsiory – devaient ensuite réaliser une épreuve technique de haut vol avec la « galette des reines » de Nina Métayer. C’est Timothée qui a remporté la victoire, sa 9ème en épreuve technique cette saison.



A l’issue de ces deux épreuves, José a été éliminé. Timothée et Tsiory se sont affrontés en face à face. Ils devaient réaliser un dessert signature ! Ils étaient jugés par Cyril et Mercotte ainsi que Pierre Hermé. Et les invités présents lors de cette grande finale dégustaient les créations et votaient pour leur préférée.

Le Meilleur Pâtissier du 9 janvier : Timothée remporte la victoire

Cyril, Mercotte, Pierre Hermé et les invités ont choisi de sacrer Timothée. Il succède à Julia et remporte le trophée du Meilleur Pâtissier et l’édition de son livre de recettes. Ce livre sortira le 13 janvier et il est déjà disponible en pré-commande sur Amazon (livraison gratuite en point de retrait).

Si vous avez manqué cette finale, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.