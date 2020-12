Un si grand soleil : Arthur au plus mal, Gaelle veut voir Alex, ce qui vous attend mercredi 30 décembre (épisode n°548 en avance)

5 ( 5 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 548 du mercredi 30 décembre, Arthur est au plus mal après que ses parents lui aient annoncé leur rupture…



Annonces



Annonces

En effet, Arthur est à bout entre le départ de sa soeur et le divorce de ses parents.



Annonces



Annonces



Annonces





Alice essaie de rassurer son fils, elle lui explique qu’elle part vivre dans un appartement que son frère, Xavier, lui prête. Elle veut s’éloigner de Julien… Et Xavier a trouvé un emploi à Kelly.

Arthur se retrouve à la maison avec Julien, ils sont bien tristes tous les deux… Julien annonce la nouvelle à sa mère, Elisabeth est désolée pour son fils.



Annonces





Kira s’installe chez Florent et en quelques heures, elle vole déjà les écouteurs d’Enzo ! Quand Claire rentre à la maison, Florent lui explique qu’on ne leur a pas accordé le droit de garder Kira, ça serait considéré comme un détournement de mineur. Il l’attendait pour lui annoncer…

De son côté, le procureur veut placer Becker sous protection policière. Clément refuse, il pense que Bastien ne fait que de la provocation… Et en prison, la police veut interroger l’ancienne co-détenue de Sylvie. Il s’agit de Gaelle, l’ex d’Alex. Elle exige de ne parler qu’à lui !

Rendez-vous mercredi 30 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés