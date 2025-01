Le Meilleur Pâtissier : Timothée gagnant, quand sort son livre de recettes ?

Publicité





C’est Timothée qui a remporté la victoire hier à l’issue de la grande finale du Meilleur Pâtissier (résumé et replay à retrouver ici). A seulement 16 ans, il a réalisé une finale de haut vol et a été sacré grand gagnant de la saison 13 par Cyril Lignac et Mercotte.





En remportant la victoire de cette saison 13 du Meilleur Pâtissier, Timothée gagne son livre de recettes. Vous êtes impatient de pouvoir l’acheter et faire les recettes de Timothée ?







Alors bonne nouvelle, le livre de recettes de Timothée sortira dès le lundi 13 janvier 2025 !

Au programme, plus de 40 recettes : les gâteaux les plus marquants réalisés durant l’émission, mais aussi des inédits, pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Chaque recette sera accompagnée de précieux conseils de Timothée.



Vous pouvez dès maintenant le pré-commander sur Amazon (livraison gratuite en point de retrait).