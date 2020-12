4.9 ( 8 )

« Les Visiteurs 3 : la Révolution » en mode rediffusion ce soir sur TF1.



Ce chapitre, qui a attiré plus de 2 millions de spectateurs dans les salles françaises, reprend où l’épisode précédent s’est achevé. Ce n’est pas un hasard si l’intrigue se déroule pendant la Révolution française, au moment où le peuple décide de prendre le pouvoir. Par ce choix, le réalisateur des Visiteurs, Jean-Marie Poiré, a voulu expliquer aux fans de la première heure comment la famille de Jacquouille s’est emparée du château des Montmirail. L’occasion de faire apparaître des personnages historiques comme Robespierre, Marat ou Saint Just.

« Les Visiteurs 3 : la Révolution » : l’histoire

Après un énième voyage dans le temps censé les ramener dans leur époque, le comte Godefroy de Montmirail et son fidèle écuyer Jacquouille se retrouvent en pleine Terreur, pendant la Révolution française. Emprisonnés et condamnés à la guillotine, ils parviennent à s’échapper et font la connaissance de leurs arrières petits-enfants. Les descendants de Montmirail sont des aristocrates en fuite ; ceux de son compagnon, des révolutionnaires.

Casting

Jean Reno (Godefroy le Hardi), Christian Clavier (Jacquouille /Jacquouillet/ Edmond Jacquart), Marie-Anne Chazel (Prune), Franck Dubosc (Gonzague de Montmirail)



Un film de Jean-Marie Poiré et Chrisitan Clavier

Le saviez-vous ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en septembre 2018 sur TF1, le film avait permis à la chaîne de se classer en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 4.21 millions de Français soit 19.7% du public présent devant son poste de télévision.

Audience TV prime du 16 septembre : « Les Visiteurs 3 » en tête (#TF1) devant « Médecin de campagne » (#France2), succès pour OM/Guingamp (Canal +) https://t.co/Z2DKAo6oJR pic.twitter.com/tvqIBETJte — Stars Actu (@starsactu) September 17, 2018

Qu’en sera t-il ce soir en mode rediffusion ? Réponse demain matin avec les très attendus chiffres de l’audimat.

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce de votre film…

« Les Visiteurs 3 : la Révolution » ce soir sur TF1 !

