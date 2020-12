« Le monde de Jamy » du 16 décembre 2020 : ce soir « Nos animaux ont la parole »

5 ( 6 )



« Le monde de Jamy » du 16 décembre 2020. Ce soir numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV pour voir le programme en avant-première ou en replay.



On dit qu’il ne leur manque que la parole… Mais niveau communication, les animaux peuvent même nous surpasser ! Et vous allez vous même le constater ce soir sur France 3 avec Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé.

« Le monde de Jamy » du 16 décembre 2020 : sommaire

Le langage des animaux enfin décodé ! Pour la première fois, Le Monde de Jamy nous fait entendre ce que les animaux se disent, ce qu’ils nous disent, et nous apprend à mieux communiquer avec eux.



Saviez-vous que les chats miaulent pour imiter notre langage ? Qu’un chien peut apprendre une centaine de mots de vocabulaire ? Que les singes communiquent comme les bébés humains ? Que certains oiseaux ont, comme nous, des accents régionaux ?

Nos animaux se parlent aussi entre eux. Accompagné d’une vétérinaire comportementaliste Jamy a placé des caméras au cœur d’une famille pour décrypter avec une spécialiste ce que chiens et chats se disent en notre absence. Cette expérience inédite révèle une richesse de communication insoupçonnée entre nos animaux domestiques !

Nous découvrons aussi comment des scientifiques américains ont réussi à faire apprendre notre langage à de grands singes, avec des résultats impressionnants.

Enfin, dans les eaux turquoises de la Réunion, Jamy plonge avec des dauphins pour décoder la richesse de leurs conversations sous-marines.

Grâce aux dernières avancées techniques et des expériences inédites, Eglantine et Jamy nous entraînent dans un séjour linguistique fascinant au pays des animaux.

🐕🐈🐬 On dit qu’il ne leur manque que la parole… Mais niveau communication, les animaux peuvent même nous surpasser !@lemondedejamy avec @Gourmaud_Jamy et @Eglantine_Emeye, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/N9T3PMMWKm — France 3 (@France3tv) December 15, 2020

