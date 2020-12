4.3 ( 7 )



Le gagnant de la saison 15 de « La France a un incroyable talent » est….. Ce soir, mardi 15 décembre 2020, se déroulait sur M6 la finale de la 15ème saison de votre télé-crochet « La France a un incroyable talent ».



13 finalistes étaient sur les rangs et ce dans des domaines très variés. 13 candidats certes mais un seul gagnant. Et ce soir on peut parler d’une victoire collective et vous allez très vite comprendre pourqoui.

Le gagnant de la saison 15 de « La France a un incroyable talent » est…

Et c’est la famille Lefevre qui a remporté cette saison 15 de « La France a un incroyable talent » et donc le chèque de 100.000 euros



La famille Lefevre remporte la saison 15 de La France a un Incroyable Talent ! 🤩🌟🎉

RT pour la féliciter #LFAUIT pic.twitter.com/5YnGfxU7ED — M6 (@M6) December 15, 2020

Une famille qui a de la voix et qui a ému le jury lors des précédentes étapes avec du chant lyrique. Il fallait oser et ils l’ont fait

Une victoire déjà très contestée sur les réseaux sociaux mais rappelons que ce sont les téléspectateurs qui votent et non les twittos. Et ça fait toute la différence.

Et déjà la saison 16 a été annoncée ce soir par Karine le Marchand. Alors à l’année prochaine et bravo à la famille Lefèvre !

