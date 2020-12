« Les Enquêtes de Vera » du 6 décembre 2020 : vos épisodes de ce soir

4.5 ( 13 )



« Les Enquêtes de Vera » du 6 décembre 2020. Vera est mode rediffusion ce soir sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV.



Au programme ce soir deux épisodes « Les jeunes dieux » et « Le fils prodigue »

« Les Enquêtes de Vera » du 6 décembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Les jeunes dieux » : Gideon Frane, jeune homme de vingt cinq ans passionné de sports extrêmes, se transforme en torche vivante, et se jette du bord d’une falaise dans un lac, sous les yeux d’étudiants en classe nature.. Meurtre ou accident ? Un impact sur le pied de la victime relie l’incendie à une lampe à pétrole retrouvée à proximité de la yourte dans laquelle il avait élu domicile. La victime était banquier. Une rapide enquête révèle que son ex petite amie Izzy, une jeune coiffeuse, avait porté plainte à plusieurs reprises pour harcèlement. Ce dernier n’avait pas accepté la rupture. Izzy vit chez son collègue, Kit, un homme gay. Dans la semaine précédant sa mort, Gideon Frane avait été agressé sur le parking de sa banque…

« Le fils prodigue »: Un homme est poignardé mortellement en sortant d’un bar. Il ne portait aucun papier d’identité sur lui. L’inspectrice Vera Stanhope et son adjoint Joe retrouvent sa voiture grâce grâce à la clef électronique. Dans celle-ci une enveloppe avec six mille £ sterlings cachés dans le coffre et des portables prépayés dont l’un contient un unique numéro de téléphone, qui est celui d’une jeune femme , Agnès Lennox. Celle-ci leur indique l’adresse de l’appartement où elle avait passé quelques nuits avec l’inconnu. Vera y trouve le badge de John Francis Warnock, inspecteur de police du MET …



Retrouvez Vera, cette héroïne atypique mais attachante qui n’a pas son pareil pour mener ses enquêtes, ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

