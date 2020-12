Les mystères de l’amour : prime spécial Noël le 20 décembre

4.8 ( 16 )



Annonces





Bonne nouvelle pour les fans de la série télé de TMC « Les mystères de l’amour » puisqu’un prime spécial Noël sera diffusé le dimanche 20 décembre. Au programme, deux épisodes à la suite dès 19h50 !



Annonces



Annonces

Vivez les fêtes de fin d’années avec les héros des « Mystères de l’amour », qui s’apprêtent à passer un Noël mouvementé…



Annonces



Annonces



Annonces





19h50 – Un Noël tous ensemble – Partie 1​​

Noël approche, la douceur de la fin d’année également… Pourtant, Laly se réveille en sursaut, elle a eu deux visions qui pourraient bien mettre les fêtes en péril. A l’hôpital, José croise Emilie et Samuel, le temps de la réconciliation ne serait-il pas arrivé ?



Annonces





De leurs côtés, Hélène et le Docteur Blake partent en urgence pour une mission en Suisse. Quant à Fanny, elle enregistre un grand show de Noël pour la télé avec Sam… Mais le cœur n’y est pas vraiment depuis sa rupture avec Christian…

21h05 – Un Noël tous ensemble- Partie 2

Tout le monde s’active pour préparer le réveillon de Noël. Audrey qui est venue passer les fêtes avec Nicky, voit d’un très mauvais œil la relation entre son fils et Lou.

En Suisse, Hélène et le Docteur Blake tombent en panne de voiture dans la montagne, et se retrouvent bloqués au milieu de nulle part dans le froid et sans moyen de communication. De son côté, Nicolas est au chevet de Clémence.

Nos héros vont-ils réussir à passer un Noël tous ensemble ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés